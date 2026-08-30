E intanto Torreira si trova in Italia... Solo vacanze o indizio di mercato?

La Fiorentina è tornata a muoversi per il centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira, che è in uscita dalla squadra di Instanbul. L'uruguaiano si trova attualmente in Italia, solo vacanze o indizio di mercato?

Solo vacanze?

Il classe ‘96 ha postato sul proprio profilo Instagram una foto dell’elegantissima meta turisti di Capri. Relax del fine settimana o una tappa di passaggio prima di approdare nella nuova destinazione?

Voglia d'Italia

Lo sappiamo, il calciatore vuole andare via dalla Turchia e l'Italia è in cima alla lista delle preferenze. Anche il Venezia è sulle sue tracce, ma il ritorno a Firenze è senz'altro l'opzione preferita dal calciatore.