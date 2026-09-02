E ora la Fiorentina può fare quattordici. La risposta attesa da Brozovic

Tredici nuovi acquisti, ma potrebbero addirittura diventare quattordici. La Fiorentina potrebbe non aver chiuso il suo ricco (di soldi e novità) mercato estivo.

L'ingaggio offerto dai viola

Questo perché i viola sono in attesa di novità da Marcelo Brozovic, centrocampista 33enne, attualmente svincolato, al quale è stato prospettato un ingaggio da 2,5 milioni di euro per venire a giocare in maglia viola.

Milioni sauditi

L'Al-Hittiad ha messo sul piatto molti più soldi per il croato che ora deve in pratica decidere se prendere nuovamente una barcata di milioni dai sauditi o tornare a giocare in un campionato certamente più competitivo.

Una situazione questa da monitorare e che non va certamente contro il regolamento perché ricordiamo che le trattative sono chiuse sì, ma per i calciatori che erano sotto contratto con altre squadre. Per gli svincolati invece non c'è questo limite.