Saltato all'ultimo secondo il trasferimento di Sottil: i dettagli

È saltato all'ultimo secondo il passaggio di Riccardo Sottil al Watford. Nonostante le visite mediche già completate in Inghilterra e l'accordo tra la Fiorentina e gli Hornets per un prestito con diritto di riscatto, l'operazione è naufragata quasi al gong della chiusura del mercato inglese dopo aver anche sostenuto le visite mediche, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Una vera beffa per l'esterno classe '99.

Aveva scelto l'Inghilterra

Sottil, reduce da un'annata deludente a Lecce e fuori dal progetto tecnico viola, tanto da allenarsi a parte al Viola Park aveva anche rinnovato con la Fiorentina fino al giugno 2028 per tutelare il club prima della partenza. Aveva preferito la Championship alla Serie B, declinando l'offerta dell'Avellino per raggiungere a Londra l'ex compagno Edoardo Bove.

E adesso che si fa con Sottil?

I viola dovranno trovargli in extremis una nuova sistemazione, altrimenti rischia di rimanere fuori rosa fino a gennaio.