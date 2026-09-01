E prima della sfida contro la Fiorentina il Torino viene eliminato tra le mura amiche dalla Coppa Italia
Il Torino allenato da Ignazio Abate, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, esce ai sedicesimi di Coppa Italia perdendo in casa contro il Monza per 1-0.
Il gol decisivo
A decidere la gara a fine primo tempo è Dany Mota, che sigla il gol dell'1-0 con un tiro di destro da centro area. I granata provano a trovare il gol del pareggio, ma non concretizzano e vengono così eliminati dalla competizione.
Va avanti il Monza
Avanza così il Monza guidato da Ivan Juric in Coppa Italia, mentre per il Torino, con tanti ex viola stasera in campo come Comuzzo e Fortini, non resta che iniziare a mettere la testa sulla prossima gara di campionato al 'Franchi'.
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