De Santis: "Dubbi su Gnonto, difficile vedere Beto con Pellegrino. Per Torreira-Thorstvedt la Fiorentina deve cedere Fagioli e Mandragora"

Intervenuto a Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato in vista dell'ultimo giorno di mercato della Fiorentina, toccando vari temi in entrata ed uscita.

‘Torreira? Perplessità sui cavalli di ritorno’

"Credo che la Fiorentina voglia provare a far uscire Fagioli e Mandragora e prendere Torreira e Thorstvedt. Torreira conosce Firenze e la Serie A, ma ho sempre perplessità sui cavalli di ritorno, quasi mai hanno un impatto positivo. Certo, è diverso da Oulaï e darebbe altre soluzioni. L’età è un altro dubbio, qualche punto di domanda lo ha lasciato ultimamente. Ho meno chiaro chi possa entrare al posto di Gudmundsson, cercherei di piazzare un colpo last minute che possa sostituirlo".

‘Gnonto ha avuti tanti alti e bassi’

“Njie mi piace molto, ha margini di miglioramento importanti ed ha le caratteristiche del calcio di Grosso. Gnonto voglio vederlo meglio, ha avuto tanti alti e bassi in carriera benché molto giovane, lascia qualche dubbio in più. Su Beto i dubbi sono sul tipo di gioco, non tanto sul giocatore, non ti dà l’opzione di giocare assieme ad un'altra punta. Sta a metà strada tra Pellegrino e Kean, la coppia Beto-Pellegrino la vedo complicata”.