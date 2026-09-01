Viavai a centrocampo: ultimo tentativo per Thorstvedt, Mandragora saluta

Siamo ormai al rush finale del mercato estivo e la Fiorentina vuole regalarsi ancora qualche colpo per impreziosire ulteriormente il suo organico. Fari puntati in particolare sul centrocampo, dove l'obiettivo principale è Kristian Thorstvedt del Sassuolo.

Corte serrata fino al gong del mercato

Il nome di Thorstvedt è stato accostato alla Fiorentina fin dalle prime settimane del mercato estivo, essendo un giocatore conosciuto molto bene dal nuovo tecnico viola - ed ex Sassuolo - Fabio Grosso. I gigliati poi sono andati su altri profili, ma il norvegese è sempre rimasto nella lista di Fabio Paratici. Come scrive Niccolò Ceccarini su X, la compagine di Firenze farà un ultimo tentativo in queste restati ore di mercato per portarlo a giocare al Franchi.

Si libera uno slot in mediana

Per un centrocampista che potrebbe arrivare, ce n'è un altro che sicuramente saluta la Fiorentina. Si tratta di Rolando Madragora, che torna al Torino. Operazione da circa 5 milioni di euro che andranno nella casse viola.