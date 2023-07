E' una Fiorentina molto attiva e attenta al mercato argentino quella di queste settimane: dal neo volto viola Infantino all'obiettivo Beltran. Ne ha parlato a Radio Bruno l'agente Fifa Filippo Colasanto:

"Infantino è un centrocampista offensivo, in Argentina ha fatto molta simpatia quando è sbocciato perché ha questa omonimia con il presidente della Fifa. E’ un mancino puro, molto duttile, può ricoprire tutto l’arco del centrocampo offensivo, sa affrontare l’uno contro uno, è rapido e scaltro: con gli argentini non si sbaglia mai l’acquisto. Non dimentichiamo che arriva da un ambiente come quello di Rosario che l’ha già formato a livello caratteriale.

E’ stata una sorpresa, se ne parlava poco anche in Argentina, evidentemente Burdisso ha avuto la rapidità e la decisione giuste per chiudere il colpo. Credo che sarà facile inserirsi a Firenze e nella Fiorentina per lui. Simile a Bonaventura? Bonaventura è più educato come piede, Infantino è molto dinamico e più di corsa, ancora un po’ da sgrezzare, ma è anche un ottimo servitore di assist.

Beltran? E’ un giocatore che ho proposto a due squadre, una ci sta pensando e l’altra è indecisa e nel frattempo forse se lo prende la Fiorentina. E’ il giocatore che il River ha promosso in prima squadra per sostituire Julian Alvarez. Sa fare la prima punta ma anche la punta d’appoggio o l’esterno, è bravo tecnicamente e sa fornire assist. Questo però costa tanto, con la clausola da 20-25 milioni che ha".