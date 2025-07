La Gazzetta dello Sport: il rinnovo di Mandragora e il ruolo di Fagioli

In edicola stamattina, la rosea parla anche di Fiorentina. E lo fa puntando il focus sul possibile rinnovo di Rolando Mandragora, con l'incontro in arrivo nei prossimi giorni. La richiesta del calciatore si aggira attorno ai 2 milioni di euro, la chiusura è ormai prossima. Scacciati dunque gli interessamenti da parte degli altri club.

La Gazzetta fa il punto anche su Fagioli

Un altro aspetto sul quale si focalizza La Gazzetta dello Sport riguarda il ruolo di Fagioli. Per Pioli è imprescindibile, ma in attesa di avere un nuovo regista, l'ex Juventus verrà provato davanti alla difesa. Nel frattempo, non sono mancate le offerte dal mercato. Tutte, ovviamente, rispedite al mittente, il centrocampista è un punto fermo della società.