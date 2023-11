L'affare Mandragora mette nei guai non solo la Juve ma anche l'Udinese: friulani indagati per falso in bilancio

La maxi indagine sui conti e le plusvalenze della Juventus è destinata ad allargarsi e in questo caso fa tappa a Udine, per ‘colpa’ di un attuale calciatore della Fiorentina, Rolando Mandragora. Nel mirino degli inquirenti c'è infatti l'operazione che portò il centrocampista in Friuli per 20 milioni di euro nel 2018. L'Udinese è indagata per ben tre reati: falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi.