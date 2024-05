In un suo articolo per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato anche del possibile successore di Italiano sulla panchina della Fiorentina. Questo il suo pensiero: "Presto conosceremo anche il nome del nuovo allenatore della Fiorentina. Per il momento in corsa ci sono Palladino e Aquilani.

Il primo dovrebbe spuntarla soprattutto se la Viola vincerà la Conference e conquisterà un posto nella prossima Europa League. Aquilani ha talento ma non è ancora pronto per fare il primo allenatore in una piazza complicata come Firenze".