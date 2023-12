Siparietto divertente negli studi di DAZN, dove il giornalista Marco Cattaneo ha chiesto ai suoi ospiti Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e Stefano Borghi di assegnare alle venti squadre di Serie A - tra cui ovviamente la Fiorentina - dei “regali” estratti in maniera casuale.

Nel momento in cui è stato estratto il regalo “donare longevità a un giocatore un po' in là con gli anni” i tre presenti in studio non hanno avuto dubbi. Stramaccioni ha parlato per primo sentenziando: lo assegno a Jack Bonaventura. E poi ha aggiunto: “Gli allungherei volentieri la carriera per quanto lo stimo e per vederlo giocare ancora tanti anni”. Concordi Ferrara e Borghi, e probabilmente lo sarebbero stati anche tutti i tifosi della Fiorentina. In attesa di rivedere Bonaventura in campo, chissà magari già stasera contro il Torino.