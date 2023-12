I convocati della Fiorentina: Due rientri essenziali per Italiano tra difesa e centrocampo. Riecco Comuzzo, nessuna novità sul fronte assenti

La Fiorentina ha appena diramato la lista dei calciatori convocati per la gara di domani contro il Torino. Per la sfida del Franchi mister Vincenzo Italiano ritrova Bonaventura e Martinez Quarta, reduci da un problema al tallone il primo e dall'influenza il secondo.



Tornano due giovani a disposizione

Nella lista anche Pietro Comuzzo dopo l'impegno con la Primavera, mentre da segnalare il rientro di Martinelli dopo l'infortunio alla caviglia.

Out soltanto (si fa per dire…) Nico Gonzalez, così come i lungodegenti Dodô e Castrovilli.

Di seguito l'elenco completo dei convocati: AMATUCCI Lorenzo, BARÁK Antonin, BELTRÁN Lucas, BIRAGHI Cristiano, BONAVENTURA Giacomo, BREKALO Josip, CHRISTENSEN Oliver (P), COMUZZO Pietro, DUNCAN Joseph Alfred, IKONE Nanitamo Jonathan, INFANTINO Gino, KAYODE Michael Olabode, KOUAME Kouakou Christian Michael, LOPEZ Maxime Fabien Alexandre, MANDRAGORA Rolando, MARTINELLI Tommaso (P), MARTÍNEZ QUARTA Lucas, MILENKOVIĆ Nikola, MINA GONZALEZ Yerry Fernando, NZOLA M'Bala, PARISI Fabiano, PIEROZZI Niccolò, RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur, RANIERI Luca, SOTTIL Riccardo, TERRACCIANO Pietro (P), VANNUCCHI Tommaso (P)