Il ds della Fiorentina Roberto Goretti è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Losanna per commentare l'attualità della squadra viola: ""La Conference League è un'opportunità per i giocatori per portare avanti un impegno di livello. Chi ha giocato meno ha voglia di dimostrare a mister Vanoli che si sta sbagliando".

“Ripercorrendo il percorso all'indietro…”

Sul momento dei viola e il clima nello spogliatoio Goretti ha dichiarato: "Dobbiamo ritrovare l'equilibrio giusto in modo che si possa avere un obiettivo comune. Parlavamo con i ragazzi della situazione, e cercavamo un po' di di percorrere all'indietro tutti i passaggi in vista delle prossime gare. Li abbiamo suddivisi così: luglio e agosto sono stati i mesi della presunzione, settembre e ottobre dopo quelli dello smarrimento, e ora è il momento dobbiamo rimettere assieme i pezzi, per essere resilienti, è ora di accendere la luce".



Sul mercato di gennaio

E sulle mosse nel mercato di gennaio ha risposto così: "Mercato? "Siamo in un momento molto buio, ogni istante è decisivo. Serve riaccendere la luce per vedere un'opportunità. Ora serve ragionare su questo mese di dicembre, a gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta. Prima dobbiamo fare uno step importante, per arrivare pronti al mercato".