Attacco anestetizzato, centrocampo passivo, difesa che si distrae. I soliti errori. La fortuna (e Terracciano) ci ha aiutato a Udine, non le si può chiedere di farlo ogni partita.

Nona partita senza gol dei centravanti, nonostante in otto gare la Fiorentina abbia segnato: probabilmente un record mondiale. Nzola in campo per 80 minuti è una scelta che grida vendetta. Ok avere il cocchino, ma così è davvero troppo… C’è poco da aggiungere.

Parisi – 5,5 – Bene a destra, male a sinistra. Dinamico e attento nel primo tempo, impreciso e distratto nella ripresa quando torna sulla sua fascia. Troppo distante da Mazzitelli che pareggia indisturbato. Prende una stupidissima ammonizione per aver allontanato il pallone.

Sottil – 5 – Imprendibile e catastrofico al tempo stesso. Progressioni fenomenali e tiri e passaggi inguardabili. A tu per tu con Turati trasmorma il tiro in un passaggio molle molle.

Nzola – 2 – Attualmente impresentabile. Non cattura un pallone, né di piede, né di testa. Ha l’occasione di segnare o di far segnare e fallisce. Puntualmente anticipato dagli avversari. Due volte punito dall’arbitro per placcaggi subiti mentre punta la rete.

