Il calcio italiano perde un pezzo della sua leggendaria staffetta: si è spento Sandro Mazzola

La staffetta tra Gianni Rivera e Sandro Mazzola, simboli di Milan e Inter degli anni ‘60 e ’70, è divenuta un'icona del calcio italiano, specie in quel Mondiale messicano del 1970, dove gli azzurri fecero la storia quasi fino in fondo: un pezzo di quella staffetta si è spento stanotte, con l'addio a Sandro Mazzola.

Calcio italiano in lutto

L'ex ala interista aveva 83 anni e conviveva da diverso tempo con una malattia e se ne è andato proprio nel giorno in cui lo Stadio Meazza a San Siro, la sua arena per ben 17 anni, se pur in formato diverso rispetto all'attuale, compie 100 anni. Inevitabile la giornata di lutto per il calcio italiano, con la sua Inter che porterà verosimilmente un simbolo commemorativo al braccio.