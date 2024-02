Lucchesi: "Mi sembra di capire che Bonaventura non rinnoverà. Mercato di riparazione buono per la Fiorentina, gettate le basi per l'estate"

L'ex dirigente sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulla squadra di Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida al Frosinone:

“Il rinnovo di Bonaventura non credo che si farà”

“La scadenza di un contratto è una cosa normale. In questo momento, dall'esterno, sembra che il rinnovo di Bonaventura non si farà, anche perché sennò era già fatto. Sicuramente, anche se il rapporto si chiuderà, Jack continuerà a giocare come se niente fosse”.

“Fiorentina bene nel mercato di riparazione”

E sul mercato di gennaio: “La Fiorentina si è mossa bene, sia Belotti che Faraoni lasciano un grande margine di lavoro in estate. Non ho mai creduto a Gudmundsson, non era un'operazione fattibile. Da questo mercato la Fiorentina non è uscita rinforzata, ma nessuno lo ha fatto”.