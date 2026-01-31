Le nostre PAGELLE: Pongracic fa di tutto per rendere facile la vita a Hojlund, estrema difficoltà Fabbian. Conte potrebbe anche dire grazie a Vanoli

De Gea: 6 Vergara lo infila, il diagonale è di quelli buoni, ma lo spagnolo non ci prova però nemmeno ad andare giù (poteva fare qualcosa di più?). Diverso il discorso per il gol di Gutierrez, che trova un angolo incredibile e oltretutto lo stesso De Gea era coperto da una miriade di giocatori. Più attento su Hojlund e McTominay.

Dodô: 6 E' decisivo il suo break sul gol di Solomon, con un solo controllo fa fuori due giocatori contemporanemente e taglia a fette il Napoli. La più bella giocata della sua gara sicuramente.

Comuzzo: 5,5 Ci mette un po', forse anche un bel po' per atterrare sul pianeta stadio Maradona. Per un pezzo la Fiorentina balla la tarantella. Almeno lui a differenza del compagno di reparto, si riprende col passare dei minuti.

Pongracic: 4,5 Fa di tutto per favorire la vita a Hojlund. L'unico modo che ha per fermarlo è stenderlo stile wrestler, altrimenti sono letteralmente cavoli amari. Manda fuori giri l'intera retroguardia viola sul vantaggio del Napoli.

Gosens: 5 Tenta un estremo recupero su Vergara lanciato verso la porta viola senza riuscire nell'impresa. Lo lasciano da solo contro Gutierrez, il giocatore del Napoli ne approfitta per saltarlo e indirizzare il pallone nell'angolo lontano. In generale ancora sottotono. Ranieri: 6 Un intervento buono in area, prova a chiudere gli spazi che si erano creati sul centrosinistra della Fiorentina.

Fabbian: 4,5 50 minuti (recupero del primo tempo compreso) di estrema sofferenza. Non fa filtro, non si inserisce, non riesce minimamente ad entrare in partita e viene sovrastato in qualsiasi circostanza. Cambio logico all'intervallo. Mandragora: 6 Si presenta subito con una punizione finita fuori di un soffio, più equilibrato il centrocampo viola con lui invece che con un'altra mezzala molto offensiva com'è l'ex Bologna.

Fagioli: 5,5 Non è stata una serata facile, con palloni persi in maniera superficiale. La prova a ritirare su con un grande lancio al 94' per Kean che però vanifica la giocata del compagno. Un po' troppo tardi però questo slancio.

Brescianini: 5,5 Parte accoppiato a Vergara sull'azione dell'1-0 Napoli. Solo che l'attaccante azzurro lo svernicia sulla corsa. Va a murare Elmas dentro l'area, limitando i danni in questa circostanza. Kean: 5,5 Un paio di sussulti appena entrato poi non vede più palla fino all'ultima azione della partita, dove decide di tirare da posizione impossibile invece di provare a tentare un uno contro uno che poteva essere molto più produttivo.

Solomon: 6,5 Nella serata dei primi gol in Serie A, tocca anche a lui dopo Vergara e Gutierrez (per il Napoli, ahinoi). Tolto mentre stava mettendo in difficoltà la difesa partenopea e nel momento di massima spinta dei viola. Parisi: 6 Per il suo contributo. Tatticamente però la mossa non ci stava, ma questo non è certo colpa sua.

Gudmundsson: 5,5 Palla sulla testa a due metri dalla porta del Napoli, riesce ad indirizzarla laddove era piazzato Meret. Bello stile del portiere e bel riflesso, ma quello è un clamoroso gol sbagliato dall'islandese. Snaturato nel primo tempo col compito di seguire Di Lorenzo a tutto campo (lo ritroviamo anche a fare l'ultimo difensore). Più libero nella ripresa da questi lacciuoli ma non incide. Fazzini: SV.

Piccoli: 5,5 Va su, in sospensione per colpire di testa e indirizzare la palla verso l'angolo più lontano. Ma tra lui e i sogni di gloria ci si mette il palo. Respinto il suo tocco ravvicinato dopo l'imbucata di Dodô. Sugli sviluppi dell'azione segna Solomon e riapre la gara. Ha la palla per il 2-2, non riesce a prendere la porta da due passi. Per diversi aspetti è da elogiare però pesa tanto il fatto che gli manchi sempre qualcosa nella fase che conta di più per un attaccante.

Vanoli: 5 Decide di ridisegnare la Fiorentina a metà secondo tempo e fa un grosso favore al Napoli perché era in difficoltà, ma ha saputo contenere molto meglio la squadra viola. Conte un piccolo grazie potrebbe anche dirglielo.