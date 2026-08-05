Bucchioni: "La Fiorentina può essere il nuovo Como. L'acquisto di Mastantuono le dà una luce internazionale"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a TMW Radio: “La Fiorentina sta facendo cose straordinarie e Mastantuono ne è l'ultimo segnale. Dovrà crescere e dimostrare ancora, ma è un grandissimo colpo di cui si parlerà in tutto il mondo e che quindi darà grande lustro alla società viola. Poi sono arrivati calciatori giovani, capaci di giocare in più ruoli: insomma, sta nascendo una squadra molto interessante”.

“Kean può rinascere”

“La Fiorentina - continua Bucchioni - può essere il nuovo Como: una squadra dinamica, brillante, divertente. Paratici sta mettendo giocatori funzionali a disposizione di Grosso e tenere Kean sarebbe un altro segnale importante. Sono sicuro che se avrà intorno giocatori forti anche lui tornerà quello di due anni fa. L'importante è che sia motivato e abbia voglia di rimanere a Firenze”.