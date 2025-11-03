Chiamatelo come volete, ma c'era un rigore per la Fiorentina. Perché è intervenuto il Var?

Chiamatelo come volete, rigore leggero, riigore generoso, trovate pure la definizione che più vi aggrada, però la dinamica che ha portato Luca Ranieri a cadere nell'area di rigore del Lecce è chiara: Santiago Pierotti tocca il capitano della Fiorentina sul polpaccio col ginocchio, provocando poi il successivo autosgambetto.

Spiegazione comica

La spiegazione scelta dall'arbitro per revocare questa decisione è addirittura comica, perché parla di “contatto fortuito”. Se uno fortuitamente travolge un avversario dunque non sarebbe rigore?

Perché il Var non è stato al suo posto?

Altra questione: perché il Var è intervenuto? Anche in questo caso Massa, così come Abisso a San Siro in Milan-Fiorentina, non doveva farlo perché comunque il contatto c'è e ancora una volta si è andati oltre a quello che prevede il protocollo.

Sul resto, ovvero le proteste di Ranieri non ci esprimiamo, ma quella è un'altra questione.