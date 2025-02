Cataldi: "Nessuno di noi vuol fare un campionato anonimo o arrivare noni. Fiorentina squadra forte è ora di dimostrare il nostro valore"

Il centrocampista della Fiorentina, Danilo Cataldi, dopo la sconfitta dei viola contro il Verona, ha detto: “Penso che la mancanza di un po' di serenità sia dovuta al periodo che stiamo vivendo, ai risultati poco positivi che ti portano a giocare queste partite con la pressione di dover vincere. Oggi c'è mancato un po' tutto, rapidità nel far girare il pallone, trovare un buco per fare male al Verona. Poi addiritura abbiamo perso per un episodio sfortunato”.

E poi: “Se sapessimo la soluzione l'adotteremmo. Penso che ci siano dei periodi. Prima di Natale tutto sembrava perfetto, a volte c'era girato anche tutto bene e i risultati nascondono anche certi fattori. In questo momento la prestazione nostra non è buona e non riusciamo a fare risultati positivi. Da domani si lavora per fare una grande partita venerdì”.

Su Kean: "Non siamo una squadra fortunatissima in queste situazioni. Sappiamo che Moise sta bene ed è cosciente ed è questa la cosa più importante. Ci ha tolto un punto di riferimento davanti, ma penso anche che questo episodio non abbia indirizzato questa partita.

Infine: “Nessuno vuol fare un campionato anonimo, arrivare ottavi-noni. Ci sono dei momenti della stagione in cui dobbiamo fare qualcosa in più. Penso che siamo una squadra forte e che può fare meglio rispetto a quanto fatto ultimamente. Penso che sia arrivato di dimostrare il nostro valore”.