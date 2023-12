L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali della società viola per parlare in vista del match di domani contro il Parma agli ottavi di Coppa Italia: "Il record di gol segnati in un anno solare è una bella soddisfazione. Ci tenevamo a raggiungerlo, visto che ci eravamo un po' inceppati a livello di gol, ma abbiamo ancora diverse partite per incrementarlo. Servirà per vincere le partite. Sono contento per il percorso in Conference, sono contento della reazione avuta dopo un periodo non facile. Adesso bisogna continuare e raggiungere la continuità. Siamo contenti di cosa abbiamo fatto, ma abbiamo ancora tanta strada davanti. Abbiamo dimostrato di poter dare noia a tutti”

E sulla Coppa Italia: “Sarà una partita importante, ci teniamo ad andare avanti. Siamo reduci da quella finale persa che ci ha lasciato grande amaro in bocca. E' una partita in cui cercheremo di fare di tutto per andare in fondo. Contro il Parma se non la approcciamo bene ci saranno difficoltà, le insidie sono dietro l'angolo. Ne abbiamo parlato e la stiamo preparando. I primi 11 devono dare il massimo, ma abbiamo giocatori che possono incidere anche a partita in corso”.