"Scusi, chi ha fatto palo?". Probabilmente la Fiorentina. Solo un squadra in Europa è più sfortunata dei viola quest'anno

4 legni colpiti dalla Fiorentina ieri sera contro la Lazio. E menomale che il tiro di Kayode dopo aver colpito la traversa si è depositato in rete… Più forte anche della sfortuna è stata la squadra di Italiano, che quest'anno sembra aver trovato un “bel” feeling con pali e traverse.

Come riporta Cronache di Spogliatoio, sono 17 i legni colpiti dalla squadra viola in questa Serie A. Nei top 5 campionati europei solo il Liverpool in Premier League è stato più sfortunato dei viola (con 19 legni colpiti).

In Italia Nico Gonzalez è il giocatore più sfortunato, con ben 5 legni collezionati. Curiosità: la Fiorentina nelle ultime 20 stagioni non aveva mai colpito più di 3 tra pali e traverse in una sola partita.