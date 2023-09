Berti: "Credo che alla fine Italiano debba scegliere un titolare per la porta. Contro l'Inter mi aspettavo Terracciano"

L'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti ha parlato a Radio Bruno del nuovo portiere viola Oliver Christensen. Queste le sue parole dopo la sua prestazione contro l'Inter: "Si vede che è un estremo difensore che ha un'impostazione non italiana del ruolo e che non è cresciuto in una scuola portieri italiana.

Contro l'Inter a San Siro la colpa non è sua, o almeno non del tutto. Sul gol del Lecce al Franchi non ha colpe, Krstovic ha saltato in mezzo a due difensori. L'impostazione con i piedi? Già un portiere deve fare mille cose… Credo Italiano alla fine debba scegliere il titolare nonostante questa iniziale alternanza. Contro l'Inter mi aspettavo Terracciano".

