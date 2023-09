Dal ritiro della Nazionale U21 ha parlato Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli e tra i giocatori osservati più da vicino dalla Fiorentina nel mercato estivo. Per lui i viola avrebbero anche avanzato un'offerta, poi rifiutata dalla società toscana. Queste le sue parole sul suo futuro, molto chiare:

“Dall'Empoli sono passati tanti giocatori che poi si sono confermati anche in grandi squadre. Questa estate non ho ricevuto chiamate, avranno parlato con la società. Nonostante questo sono felice di essere rimasto. Questa per me rappresenta l’annata in cui mi devo consacrare anche se sarà difficile. Ci tengo a giocare bene e raggiungere l’obiettivo di squadra. La partenza è stata negativa ma è ancora lunga la stagione. Io spero di essere il prossimo giocatore che esce da Empoli. Se farò bene il mio lavoro ci riuscirò".