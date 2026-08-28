Fabregas: "Non penso alla Champions, la Serie A è più importante. Kean e Ricci? Voglio una squadra equilibrata"

In vista della sfida di domani contro il Napoli l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. E tra i temi trattati c'è anche il mercato, con gli ultimi colpi Kean e Ricci su tutti.

“Quello di ieri è stato un pomeriggio speciale, per tutta Como, la società e i tifosi. Adesso voltiamo pagina. Sapevamo che sarebbero comunque state partite di livello altissimo, ma non voglio parlare troppo della Champions. Vogliamo vivere questa esperienza, ma nulla di più. Dobbiamo iniziare a vincere col Napoli però. Grandi sensazioni e grande esperienza, ma la Serie A è la cosa più importante della stagione".

"Kean e Ricci? Vogliamo creare una squadra equilibrata"

Ha anche aggiunto: "Se sono soddisfatto di Kean e Ricci? Vogliamo creare una squadra equilibrata, dove tutti possano entrare in ogni momento. Quest'anno si faranno rotazioni per forza. Ho giocato la Champions per tanti anni, è una sfida molto importante per tutti noi. Siamo inesperti però. Non so dirti se con 20 o 25 giocatori siamo a posto. Si prova, però non ti posso dire al 100% come andrà. Proviamo con un'idea, ma un'esperienza che magari tra 2-3 anni ci farà essere più pronti. Un processo accelerato, alle volte non sai come vivere queste situazioni. Ma per questo dobbiamo essere sereni e tranquilli".

“Al Maradona ci aspetta una partita impegnativa”

Ha poi parlato dei prossimi avversari, il Napoli di Allegri: "La sfida contro il Napoli è contro una squadra matura. Al Maradona è una partita molto importante, sarà impegnativa, giocano insieme da tanti anni. Noi proviamo a costruire una cosa molto simile a quella fatta con De Laurentiis in 20-25 anni. Sono un grandissimo esempio per noi. Allegri e quello che è successo a San Siro la scorsa volta? Mi pento di quanto accaduto, non siamo perfetti, imparerò. Ma massimo rispetto per il mister. Per lui e per il Napoli".

“Non conosco Allegri ma so che è molto intelligente”

Ha anche aggiunto: “Quanto c'è di Allegri in questo Napoli? C'è. Non lo conosco molto ma è molto intelligente. Vedo tante cose di Conte e di Allegri, poi ci sono giocatori fortissimi. C'è un po' di mix, poi sono tornati al 4-3-3 con due esterni molto forti. Una squadra molto forte, lui ha messo un po' di sue idee. Ma si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori.

Si è visto già un Napoli diverso rispetto al precampionato".