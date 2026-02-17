Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e presidente della Commissione Controllo del Comune di Firenze, ha inviato una lettera alla sindaca Sara Funaro in merito ai lavori del Franchi, lo stadio della Fiorentina.

La richiesta di Bambagioni

“Richiediamo un Consiglio incentrato sullo stadio comunale Artemio Franchi, così da avere chiarezza dei costi attuali e delle fonti di finanziamento previste, ad oggi, per la finalizzazione di un intervento tanto importante per la Fiorentina e per la città. Non ci interessa fare alcuna polemica, ci interessa solo avere tutte le informazioni attualmente disponibili: per questo, ho chiesto a Funaro di farsi carico di un approfondimento per avere una visione completa allo stato attuale del progetto”.

Sulla Commissione d'indagine

“La maggioranza ha preferito dire di no a una Commissione d’indagine ritenendo che tutto vada bene, ne prendiamo atto e facciamo un gesto nell’interesse della città. Si tratta di un’opera pubblica fondamentale per la nostra città, per la quale sono impiegate risorse pubbliche: è necessario avere, nella disponibilità di tutto il Consiglio, una relazione completa su tempi, costi, coperture. Tutto ciò serve anche alla Fiorentina per programmare meglio il futuro, uscendo dall’incertezza”.