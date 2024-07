Il primo big (l’ultimo dell’era Corvino), ovvero Milenkovic se ne è andato. Operazione per abbassare il monte ingaggi della Fiorentina e per trovare un sostituto buono ma che costa meno, contrattualmente parlando, del serbo. Potrebbe accadere la stessa cosa con Gonzalez, destinato all’addio coi soldi giusti messi sul piatto della società. Lo scriviamo da tempo e salvo clamorose novità andrà così.

Incassare per acquistare

La Fiorentina ha bisogno di denaro, di incassare per acquistare, e alla fine sarà una vera rivoluzione. La squadra cambierà volto, ed è giusto così. Nuovo allenatore, nuove idee, nuove strategie. Sì è chiuso un ciclo e presto (questione davvero di giorni) saranno annunciati un paio di acquisti.

Intanto il clima che si respira al Viola Park è sereno, nonostante il caldo di Firenze e una presenza di pubblico non eccezionale. Ma si sa, un conto è il ritiro in montagna, dove i tifosi andavano anche in villeggiatura, un conto è rimanere in città con quaranta gradi.

Palladino sembra contento ed entusiasta nei primi giorni, ma aspetta quei rinforzi che ad oggi non ci sono e che gli permetterebbero di lavorare in modo diverso. Soprattutto accelerando i tempi di costruzione di una squadra ancora molto lontana dall’idea di calcio che ha il mister.

Aspettando Colpani

Il tutto aspettando Colpani, il primo vero acquisto che potrebbe cambiare il volto di una squadra che ha bisogno di qualità e di calciatori che conoscano bene il gioco di Palladino. Pradè, in questo senso, sta cercando di accelerare i tempi. Tra domani e dopodomani riparlerà con Galliani e si proverà a trovare un'intesa che con il calciatore c’è già. Ma non sarà l’unica operazione con il Monza. Occhi aperti dunque.

Intanto, davanti, se dovesse partire Kouame o Nzola, arriverà ancora un giocatore per assicurarsi qualche rete in più rispetto al recente passato. Altri dieci giorni e saremo già ad agosto, momento in cui la squadra dovrà essere almeno per l'ottanta per cento sistemata.