La Fiorentina torna su Colpani e il Monza apre alla cessione. La formula che potrebbe mettere tutti d'accordo

Come abbiamo scritto anche ieri in serata, la Fiorentina sta lavorando a una proposta che possa essere accettata dal Monza per Andrea Colpani.

Mezza ammissione

L'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, non ha escluso l’inserimento dei viola sul giocatore e questa è già di per sé una mezza ammissione.

La formula giusta

La formula giusta per portare il giocatore a Firenze potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, ovvero la stessa modalità con la quale il Monza ha ceduto il portiere Michele Di Gregorio alla Juventus. Cinque milioni da versare subito e un riscatto più o meno fissato a quota 13 milioni, per un valore complessivo di 18 milioni che dovrebbe accontentare il Monza.

Sarebbe questa un'operazione largamente sponsorizzata da Palladino.