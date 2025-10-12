Pioli pronto a varare il piano "senza Kean", ma il tempo per prepararlo sarà pochissimo in vista del Milan

La Fiorentina rimane inevitabilmente con il fiato sospeso per conoscere l'entità dell'infortunio di Moise Kean in Nazionale, con esami e risultati medici che dovrebbero arrivare già oggi.

Pioli pronto a cambiare

Pioli è inevitabilmente pronto a varare il piano B per l'attacco in vista della partita contro il Milan e il primo nome sulla lista è sicuramente quello di Roberto Piccoli.

C'è un però

Non c'è però da scordare che Piccoli è a sua volta in nazionale (e probabilmente questa volta sarà convocato contro Israele se Moise dovesse dare forfait). Pioli dovrà dunque aspettare mercoledì per provare sul campo le sue soluzioni offensive senza Kean. Solo qualche ora prima della partita contro il Milan, quando i nazionali rientreranno dagli impegni. Lo scrive Il Corriere dello Sport.