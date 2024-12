La Fiorentina prepara la trasferta di Bologna. Palladino recupera in gruppo un centrocampista - VIDEO

Netta vittoria in Conference League per la Fiorentina, che dopo il 7-0 rifilato agli austriaci del LASK torna immediatamente in campo. C'è da preparare la trasferta a Bologna, contro l'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, con la possibilità di ottenere nove vittorie di fila.

La Fiorentina si allena verso Bologna, in gruppo anche Cataldi

La squadra si è allenata in giornata e c'è subito una buona notizia per Palladino: Danilo Cataldi è in gruppo. Il centrocampista era rimasto fuori dai convocati nella gara di ieri, come annunciato dall'allenatore stesso, in via precauzionale contando di averlo per domenica. E tutto sembra procedere per il meglio.

Di seguito, il report formato video dell'allenamento di oggi pubblicato dal club: