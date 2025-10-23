Allegri: "Le polemiche dopo il nostro rigore contro la Fiorentina? Cose successe e che succederanno ancora. Decisioni soggettive"

Ci sono state tante polemiche, e non poteva essere altimenti visto quello che è accaduto, dopo l'assegnazione del rigore al Milan contro la Fiorentina, determinata da un'evidente simulazione di Santiago Gimenez.

“Sono cose che ricapiteranno”

Sull'argomento è ritornato stamani l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri: “Sono cose che sono successe, succedono e succederanno ancora nel calcio. Le decisioni arbitrali sono soggettive, per uno è rigore, per un altro no. Fa parte del gioco del calcio”.

“E' cambiata la velocità”

Poi ha anche detto: “Con la velocità che c'è in campo oggi, non è facile per un arbitro decidere. Ho visto una statistica secondo la quael, anni fa, un giocatore aveva due secondi per pensare, ora solo mezzo secondo. E' un calcio diverso, sia per i giocatori che per gli arbitri”.