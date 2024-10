Non si placa ancora il clima a Roma, a 48 ore abbondanti dalla sconfitta pesantissima contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i calciatori sono stati a confronto con alcuni tifosi all'uscita d Trigoria. A prendere la parola in particolare l'ex viola Mancini: "Ritorneremo ragazzi. Noi diamo veramente tutto ogni partita, domenica è stato un disastro. Anche io mi devo svegliare. Chiunque indossa questa maglia dà sempre il massimo, fidatevi di me.

E qualcuno ha avanzato addirittura la paura di una retrocessione inattesa: “Lo sapete dove stiamo? Stiamo andando in Serie B!”.