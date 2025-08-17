Il Torino fa sul serio e piomba su Fortini: presentata un'offerta a titolo definitivo per l'esterno
Ancora incerto il futuro di Niccolò Fortini: la Fiorentina, come riportato ieri, vuole prendersi una settimana di tempo per valutare meglio il da farsi, e in questo senso sarà sicuramente d'aiuto l'amichevole di oggi contro il Viareggio.
Tuttavia, c'è stato un contatto serio da parte del Torino, che lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo per affiancarlo a Biraghi. Lo riporta La Stampa: il club di Cairo avrebbe offerto 5 milioni di euro per portarlo a Torino. Fiorentina che invece sembra maggiormente orientata verso un prestito secco, piuttosto che una cessione definitiva.
