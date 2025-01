Matteo Renzi, presidente di Italia Viva e tifoso della Fiorentina, ha brevemente commentato a Toscana Tv anche la situazione in casa viola.

“Cosa chiedo in regalo per i miei 50 anni? Mi piacerebbe vedere la Fiorentina qualificata in Champions League. Ho piena fiducia in Daniele Pradè per il calciomercato”.