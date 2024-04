Nico ne fa 26 e festeggia insieme agli altri argentini della Fiorentina - FOTO

Nella serata di ieri, Nico Gonzalez, che oggi compie 26 anni, ha festeggiato a casa sua a Firenze il compleanno, insieme ai suoi connazionali alla Fiorentina.

Le foto del compleanno di Gonzalez

Fiesta made in Argentina

Come si può osservare dalle foto caricate da Nico su Instagram, al suo party privato, intimo hanno partecipato la famiglia di Martinez Quarta, con i figli al seguito, Beltran e suo fratello e pure il giovane Gino Infantino, il classe 2003 acquistato dal Rosario Central in estate che ha trovato pochissimo, per non dire nessuno, spazio in questa stagione.

FiorentinaNews.com coglie l'occasione per augurare a Nico un felice compleanno, sperando che queste ore lo carichino in vista dell'importantissimo match di domani sera. Auguri Nico! (e il regalo fattelo contro la Juve…).