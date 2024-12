La formazione ufficiale della Fiorentina: Palladino sceglie Quarta capitano, Gudmundsson in campo dal primo minuto. C'è Dodô, mentre Kean...

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali dell'ultima sfida del girone di Conference League tra il Vitoria Guimaraes di Rui Borges e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il tecnico gigliato, avendo l'obiettivo di passare il turo come secondi del girone, cambia qualcosa ma mette in campo una formazione molto simile a quella mandata in campo a quello visto contro il Bologna.

Le novità sono in difesa e a centrocampo

In porta torna Pietro Terracciano, che si rivede in Europa dopo che nell'ultima sfida contro il Lask Linz aveva trovato spazio Martinelli. Conferme in difesa per Dodô e Comuzzo, mentre le novità sono Martinez Quarta e Parisi. Il centrocampo a due sarà formato dalla coppia Mandragora e Richardson, il tridente dietro l'unica punta sarà invece molto simile a quello di domenica: ci saranno Beltran, Gudmundsson e Ikone alle spalle di Kouame. Kean resta, almeno all'inizio, in panchina.

Le formazioni ufficiali

Vitoria Guimaraes: (4-3-3): Varela; M. Silva, T. Silva, Cesar, J.M. Mendes, Rivas, J. Mendes, Costa, Fernandes, G. Silva, Santos

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Comuzzo, Quarta, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikone, Gudmundsson, Beltran; Kouame. All. Palladino