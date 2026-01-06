Intrigo londinese, ma quando arriva Paratici? Il rischio che corre il club viola

Trattare con il Tottenham non è mai stato facile e la Fiorentina sta vivendo sulla pelle questa ‘emozione’, all'interno della storia relativa all'arrivo di Fabio Paratici.

L'intrigo e il rischio

Non è in discussione il fatto che il dirigente arriverà a Firenze, ma a preoccupare è il quando. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola rischia di vederlo arrivare al termine di questa sessione di mercato invernale, perché questa sarebbe la richiesta della società per la quale ancora lavora, essendo sotto contratto e non essendosi ancora liberato.

Le certezze

Ci sono però altre due certezze; la prima è che sicuramente Paratici non sarà a Firenze prima della fine di questa settimana. La seconda è che l'ex dirigente della Juventus sta lavorando da remoto anche per risolvere i problemi della squadra viola e Solomon è una mossa tutta sua per capirsi.