La Fiorentina studia la strategia per i suoi giovani: asse di mercato con la Reggiana per tre giocatori

Il mercato entra nel vivo e la Fiorentina, oltre a rinforzare la squadra nei ruoli cardine a partire dall'attaccante, deve pensare anche alle strategie da attuare con i propri giovani. Se alcuni, come successo negli scorsi anni, verranno magari valutati direttamente in ritiro a Palladino, altri potrebbero già rientrare in trattative con squadre di serie inferiori.

Asse Firenze-Reggio Emilia

Come ad esempio la Reggiana, il cui direttore sportivo Marcello Pizzimenti sta lavorando per consegnare dei rinforzi al nuovo tecnico Wiliam Viali. Proprio con la Fiorentina, riporta TMW, si potrebbe creare un asse di mercato che andrebbe a coinvolgere Lucchesi, Distefano e Comuzzo. Lo scorso anno in granata ha giocato Bianco, che ora rientrerà a Firenze. L'ultima parola, però, spetterà al neo mister viola Palladino.