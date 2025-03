L’ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a TVL durante il Salotto del Calcio, analizzando la vittoria della Fiorentina sulla Juventus e commentando vari altri temi attuali a tinte viola, spaziando anche su alcuni singoli della rosa di Palladino.

‘Centrocampo viola favoloso, ora servirà la miglior versione della Fiorentina’

“Il calcio è fatto di risultati, il giudizio dei tifosi spesso è orientato in base ad essi e si pensava che Palladino avesse perso il timone della nave. Così invece non è. La Fiorentina adesso ha un centrocampo favoloso, equilibrato in fase di possesso e non, avendo la forza di tenere in panchina calciatori come Adli e Folorunsho. La vittoria con la Juventus è una goduria, soprattutto considerato il mio passato, sono sempre arrivato secondo alle sue spalle. La partita viola è stata strepitosa, il secondo ed il terzo gol sono da A-B-C del calcio. Nel rush finale sarà importante recuperare anche chi ha giocato meno, dopo la sosta servirà la miglior versione della Fiorentina anche contro le squadre meno blasonate”.

‘Fagioli ha acceso la luce, giocatore straordinario’

“Se una squadra gioca male, è inevitabile riconoscerlo, i tifosi non hanno il prosciutto sugli occhi, a Firenze tantomeno. Quindi anche nelle scorse settimane le parole di Pradè erano comprensibili. Lo stesso Gosens parlò di ‘momento critico’ mettendoci la faccia, e questo è importante, il tedesco è un leader e si è comportato da uomo. Bisogna dare atto alla società viola di aver preso un calciatore come Fagioli; alla Fiorentina mancava la luce in mediana ed è arrivato un calciatore straordinario. Ha tocco di palla vellutato, si sa inserire ed in fase difensiva sa come posizionarsi: è il giocatore che mancava alla Fiorentina. Zaniolo? È questo, ha cambiato tante squadre in poco tempo, chiediamoci perché”.