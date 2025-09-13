Questa mattina alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, che darà la possibilità alla Fiorentina di giocarsi le proprie carte per l'accesso alle Final Four di Serie A Cup, il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha presentato la sfida ai microfoni ufficiali del club. Questi i temi toccati dall'allenatore:

“Prima di tutto io sono convinto che dobbiamo prepararci come al solito, preparando ogni partita lavorando come stiamo lavorando. Poi c’è una situazione speciale: dobbiamo capire e sapere cosa fare non solo nella prestazione ma in quello che riguarda il risultato per poi poter darci la possibilità di passare al prossimo turno. Abbiamo alcune situazioni in mente e ci prepareremo fino all’ultimo in questo con l’obbiettivo di vincere, questa volta con la necessità di fare qualche gol in piu”.

“Noi ed il Genoa stiamo vivendo una situazione molto simile”

Un commento anche sulle avversarie: “Dalle partite che ho visto si vede che il Genoa è una squadra che ha voglia di fare bene, stanno cercando di proporre un certo tipo di calcio. Allo stesso tempo sono comunque una squadra nuova, con in panchina un nuovo allenatore, che sta lavorando piu o meno nelle nostre stesse situazioni: anche per noi è tutto nuovo rispetto alla scorsa stagione. Hanno un paio di giocatrici che hanno grandi qualità, ma noi in questo momento dobbiamo pensare sono a noi stesse e al nostro processo di crescita”.

“Dobbiamo migliorare in fase di creazione: servono piu occasioni gol”

Ha poi concluso: “Stiamo facendo bene se guardiamo le ultime partite che abbiamo giocato. Abbiamo fatto una buona partita contro il Como, proponendo un buon possesso ma mostrando ancora qualche lacuna in fase di creazione: dobbiamo creare di più. Siamo una squadra che vuole giocare, che vuole fare sempre qualcosa in più. Si vede che dobbiamo cercare di creare più occasioni gol: questa settimana abbiamo lavorato molto su questo, mi auguro che domani si vedano i primi risultati”.