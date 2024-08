Grosseto-Fiorentina senza copertura TV. Ma c'è un'opzione in streaming...

La partita tra Grosseto e Fiorentina che si giocherà stasera con calcio di inizio alle ore 20 non ha copertura televisiva prevista, a differenza di qualche altra amichevole precampionato dei viola.

Una sola opzione in streaming

Per vederla c'è però un'opzione in streaming, via internet, attraverso il sito ufficiale Acffiorentina.it.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questo servizio, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata e seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.