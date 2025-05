Viviano: "Deluso dal Betis, mentre la Fiorentina di Palladino ha dei valori. De Gea? Poteva uscire meglio..."

Emiliano Viviano, ex portiere viola, ha parlato a Radio Bruno di Betis-Fiorentina, gara che ha visto perdere la squadra di Palladino ma con un risultato non definitivo in vista del ritorno a Firenze: “Sono rimasto deluso dal Betis, mi aspettavo di più. Hanno tante lacune in difesa e anche in fase di non possesso. Gosens è il mio giocatore preferito alla Fiorentina, ha una mentalità devastante. Io non sono critico, ma credo che questa squadra sia molto più forte di così e possa esprimersi meglio".

Su Fagioli e Kean

“La Fiorentina ha dei valori, ha sempre saputo reagire. Questo deriva dalla filosofia di calcio di Palladino. Fagioli, secondo me, anche quando gioca male, qualcosa la fa: deve toccare sempre la palla, deve stare sempre nel vivo del gioco. Su Kean ha pesato il fatto che domenica si gioca a Roma e il mister non ha voluto rischiarlo".

“De Gea poteva fare di più…”

“Sul gol primo gol del Betis De Gea poteva fare meglio: l’uscita è sempre stata il suo limite anche quando giocava in Premier League. Poi su Bartra fa una parata senza senso, da fuoriclasse”.