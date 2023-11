La firma del Corriere dello Sport Alberto Polverosi a Lady Radio tocca vari aspetti della sconfitta della Fiorentina contro la Juventus. Il giornalista analizza le difficoltà dell'attacco gigliato ma non solo, evidenziando le problematiche attuali della squadra di Italiano.

Ecco cosa ha detto: “Dal dopo Vlahovic i centravanti sono stati un mezzo disastro per la Fiorentina. I giocatori presi per sostituire un calciatore forte, sono stati delle operazioni fallimentari. Alcuni sono stati inadeguati, vedi Kokorin, altri troppo fragili. Ciò unito al gioco di Italiano porta alla difficoltà di trovare il gol. Ora serve ritrovare la Fiorentina di un mese fa, in cui Gonzalez e Bonaventura erano decisivi coi loro spunti e sono non a caso i capocannonieri della Fiorentina. Quando Vlahovic andò via, fu Torreira a segnare più di tutti nella seconda parte di stagione”.

“Attualmente la Fiorentina non segna più; con la Juventus ho pensato che i viola non avrebbero segnato neppure nel supplementare del supplementare. Italiano prepara bene la partita, ha fatto fare alla Fiorentina qualcosa che non avrei mai immaginato, ma quando la gara inizia è un problema. Giusta la scelta di provare a limitare Rabiot con Mandragora, ma Allegri se n’è accorto e l’azione del gol ospite parte proprio dal francese. Difficili da capire i cross, per chi erano? Per Gatti, Bremer e Rugani. L’unico buon colpitore di testa viola è Gonzalez. Perchè non provare a penetrare in area di rigore con Parisi? Almeno tentare”.

“Nzola è spaesato, sembra entrato in un mondo enorme per lui. Beltran sembra un giovane della Primavera che è salito ora in prima squadra. Leggero leggero fisicamente. Inadeguato sul piano fisico di fronte ai difensori della Juventus, che se lo sono sballottato da una parte all’altra. Il suo primo tempo è stato nullo. Nzola poi è entrato ed è stato fisicamente presente ma assente mentalmente e tecnicamente. Pensavo che facesse almeno i gol segnati a La Spezia, e invece no. Vederli insieme? Chissà, a questo punto qualcosa va inventato".