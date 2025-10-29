I primi timidi segnali per dimostrare di non essere solo una presenza aleatoria

Alla ricerca di Albert Gudmundsson, o per meglio dire, alla ricerca del miglior Albert Gudmundsson.

Continua la saga, tutta in salsa viola, dell'islandese dalle grandi potenzialità espresse solamente in piccola parte da quando veste la maglia della Fiorentina.

Timidi segnali di ripresa

Nel corso degli ultimi sette giorni però possiamo registrare l'arrivo dei primi timidi segnali di risveglio del giocatore. Il gol segnato contro il Rapid Vienna e il rigore trasformato contro il Bologna sono i primi, veri, acuti stagionali dati dall'islandese che, fino a questo momento, aveva fatto bene solo quando impegnato con la propria nazionale.

Una riprova a San Siro

Questa sera a San Siro, Gud salvo sorprese dell'ultima ora partirà titolare, piazzato dietro a Kean. E' chiaro il fatto che tutti si aspettino che venga confermata questa sua piccola escalation di fine ottobre.