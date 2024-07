Uno, dieci, cento motivi per non aspettare gennaio: Valentini e un acquisto da chiudere in fretta

La Fiorentina ha chiuso per il suo nuovo difensore: Nicolas Valentini è di fatto un nuovo calciatore viola. Adesso c'è da capire un'ultima cosa sull'affare, che proprio un dettaglio non è: quando Palladino lo avrà a disposizione. E le opzioni non riguardano una differenza di qualche giorno, bensì di 6 mesi.

Trattative in corso e punti da analizzare in caso di arrivo a gennaio

Se la Fiorentina lo vuole subito servirà mettere mano al portafoglio e convincere il Boca Juniors ad accettare l'offerta, opzione che al momento, a queste condizioni, sembra essere lontana. Altrimenti, forte dell'accordo già raggiunto Valentini raggiungerà il gruppo viola a gennaio da svincolato, con la Fiorentina che lo prenderà a parametro zero. Ci sono un paio di MA da analizzare, nel caso in cui la Fiorentina decidesse di posticipare il suo arrivo solo a metà stagione.

A Firenze dopo mesi di inattività

Il primo riguarda la forma fisica di Valentini, che non gioca una partita ufficiale dal 10 di aprile. Dopo aver rifiutato il rinnovo, il Boca lo ha messo fuori squadra e il difensore, per questo motivo, non è stato convocato da Mascherano per le Olimpiadi, nonostante fosse diventato un pilastro della squadra U23 argentina. Difficile pensare che possa ritornare in rosa in questi mesi, visto anche l'accordo raggiunto con la Fiorentina. Valentini rischierebbe di arrivare a Firenze praticamente dopo 8 mesi di inattività.

I classici tempi di adattamento

Altro aspetto da non sottovalutare è la solita differenza che c'è tra il campionato argentino e la Serie A e i tempi di adattamento che servono ai sudamericani in un torneo complicato come quello italiano. Arrivando solo a gennaio Valentini avrebbe poco tempo per inserirsi nei meccanismi di Palladino.

Intanto che si fa sul mercato? E il contratto…

Un problema che potrebbe riguardare anche il mercato. In attesa dell'arrivo di Valentini, la Fiorentina che farà in questa finestra di mercato? Palladino propone una difesa e tre e la squadra viola al momento può contare su Quarta, Milenkovic e Ranieri, al netto di possibili cessioni. Ci sono poi Comuzzo e Lucchesi da valutare. Si punterà sui giovani o si prenderà un altro profilo? Che tipo di profilo? E se uno dei giovani, come ci si augura, esplodesse e facesse molto bene in questi primi mesi? Cosa ne sarà di Valentini (che firmerà un contratto molto lungo da quattro anni e mezzo?).

Dubbi e attese

Tanti se e tanti ma. Palladino aspetta rinforzi per la sua difesa, ma per Valentini potrebbe dover aspettare anche qualche mese per averlo con sé. O forse no. Palla al mercato e alle trattative.