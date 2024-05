Dopo il rifiuto di McKenna il Chelsea sceglie un ex viola per la panchina: accordo in dirittura d'arrivo

Con ogni probabilità prossima estate sarà quella del domino delle panchine in Italia: con la Juventus vicina a chiudere con Thiago Motta, il Milan in fase di chiusura con Fonseca ed Antonio Conte in trattativa con il Napoli di ADL, saranno mesi caldi sotto questo punto di vista. Senza dimentica ovviamente la Fiorentina che dal 2 giugno, giorno dell’ultima partita della stagione contro l’Atalanta, dovrà salutare Vincenzo Italiano.

Al via il valzer della panchina: non c'è solo la Fiorentina alla ricerca di un allenatore

Il fenomeno però non dovrebbe limitarsi alla Serie A ma è previsto anche in Premier League, con alcuni dei top club del campionato inglese decise a dare una svolta cambiando tecnico. Il Liverpool ha già individuato in Arne Slot il successore ideale di Jurgen Kloop, all’addio dopo nove stagioni coi Reds. C’è una panchina che per il momento è ancora vacante e che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare chi sarà il prossimo allenatore del futuro: stiamo parlando del Chelsea che poche settimane fa, dopo una sola stagione, ha salutato il dimissionario Mauricio Pochettino. E in pole position c’è un ex giocatore della Fiorentina.

Il Chelsea è pronto ad annunciare il nuovo tecnico: in Pole c'è un ex giocatore viola

Stiamo parlando dell’attuale allenatore del Leicester, fresco di vittoria in Championship inglese, Enzo Maresca: è lui il prescelto del Chelsea dopo che è venuta meno la candidatura di Kieran McKenna, che ha conquistato anche lui la promozione, nel suo caso alla guida dell’Ipswich. Secondo quanto riportato nel pomeriggio dalla BBC i Blues e l’entourage del tecnico sono vicini a un accordo: come ricordato però l Chelsea dovrà pagare al Leicester un indennizzo di dieci milioni di sterline.