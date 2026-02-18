Il secondo debutto in viola: Si prepara una sorpresa per la porta della Fiorentina

Rotazioni su rotazioni per la Fiorentina nella partita di Conference League contro lo Jagiellonia.

Fuori Christensen

E secondo il Corriere dello Sport-Stadio i cambiamenti potrebbero partire dalla porta: non è a disposizione Christensen, fuori dalla lista Uefa al pari di altri volti nuovi di gennaio, Brescianini e Rugani.

Chance Lezzerini

Quindi De Gea, che potrebbe prendere un turno sabbatico e recuperare al meglio per il campionato, potrebbe lasciare il proprio posto a Lezzerini, ex terzo, adesso vice dello spagnolo.

Per il classe '95 si tratterebbe del secondo debutto in viola, a quasi undici anni di distanza dal primo (era il novembre 2015).