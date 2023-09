Dalle ore 14:30 di oggi la Fiorentina conoscerà le sue avversarie nel suo girone di Conference League. Dopo l'eliminazione dalla competizione ieri sera di squadre del calibro di Osasuna, Twente, Partizan Belgrado e Dinamo Kiev si è delineata la lista delle 32 compagini che parteciperanno quest'anno, con i viola in seconda fascia. Da segnalare tra le teste di serie la presenza di club come Fenerbahce, Az Alkamaar, Eintracht Francoforte, Lille, Dinamo Zagabria e Gent. In seconda fascia spicca l'Aston Villa, mentre in terza c'è il Besiktas.

Di seguito trovate tutti i club che parteciperanno e la divisione in fasce, con il girone della Fiorentina che sarà composto da una squadra di prima, uno di terza e uno di quarta fascia, oltre alla Fiorentina stessa.

Prima fascia: AZ, Gent, Dinamo Zagabria, Eintracht, Bruges, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros.

Seconda fascia: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen, Fiorentina , Ludogorets, Bodo/Glimt.

Terza fascia: Astana, Besiktas, HJK, Trnava, Lubiana, Zorya, Genk, Legia Varsavia.

Quarta fascia: Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, Nordsjaelland, KI, Aberdeen, Mostar.