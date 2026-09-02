Il Torino pesca dagli svincolati: è fatta per il ritorno di Ricardo Rodriguez

Il Torino, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, non ha ancora finito di rinforzarsi. Dopo gli ultimi colpi chiusi ieri sul finire della sessione estiva di mercato, nella giornata di oggi ha portato a termine un'altra operazione in entrata. Si tratta del ritorno in granata di Ricardo Rodriguez, difensore attualmente svincolato.

I dettagli dell'operazione

Come riferisce Sky Sport, nella giornata di oggi è stato chiuso l'accordo tra le parti. Il giocatore svizzero, nelle prossime ore, sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il club di Cairo. Possibile che possa giocare già proprio contro la Fiorentina.

Protagonista al Toro e poi in Liga

Come già anticipato, per Rodriguez si tratta della seconda esperienza al Torino. Arrivato nell'estate del 2020 dal Milan, essendo però reduce da 6 mesi in prestito al PSV, in granata ha giocato 4 stagioni con 128 presenze e 1 gol. Poi l'esperienza in Spagna con il Betis, chiusa a termine della scorsa annata rimanendo senza squadra fino alla recente chiamata del ds granata Petrachi.