Fiorentina-Crystal Palace, un duello anche sul toto allenatore. C'è un sogno in comune

Domani si giocherà Fiorentina-Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League. In virtù del 3-0 in favore degli inglesi dell'andata, la squadra di Vanoli è attesa da un'impresa molto complicata per non abbandonare la competizione.

Fiorentina-Crystal Palace, duello per un tecnico?

I due club, in particolare, stanno pensando fortemente anche al proprio futuro. Lato Eagles, Oliver Glasner lascerà a fine stagione dopo un ciclo vincente e indimenticabile. Vanoli, in attesa di riflessioni definitive, è certamente in bilico e non ha alcuna garanzia di permanenza. La Fiorentina, infatti, si sta già mettendo al lavoro per cercare un tecnico.

Ci sarebbe un obiettivo in comune

C'è un obiettivo in comune, forse un sogno: Andoni Iraola. Il basco, che ha giocato una vita all'Athletic Bilbao e poi si è mosso egregiamente come allenatore, prima al Rayo Vallecano e poi al Bournemouth, lascerà il club inglese a fine stagione: la decisione è ufficiale. Per il futuro, lo seguono sia Fiorentina che Crystal Palace. Quello dei viola è per ora solo un sondaggio, per capire la fattibilità che comunque imporrebbe condizioni complicate, per costo e per ambizioni del tecnico (comunque molto alte). Proprio questo motivo avrebbe già portato lo spagnolo a dire “no” al Palace, che comunque è intenzionato a mettere sul piatto la proposta più convincente possibile.